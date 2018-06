Tragedia in Italia, viene punto da vespa alla gola: trovato morto in casa

Ha perso la vita per una puntura di una vespa. La vittima si chiamava Giuseppe Mason, operaio di 55 anni. La tragedia si è consumata ieri dopo pranzo in provincia di Padova.

Giuseppe era un ferroviere e alle 14 sarebbe dovuto andare a Mestre per lavorare. Poco dopo mezzogiorno era uscito per mettere il bidone del vetro in strada quando sarebbe stato punto da una vespa alla gola. Poco dopo sarebbe morto per choc anafilattico

L’allarme è scattato quando i colleghi non l’hanno visto arrivare. Il suo telefono cellulare suonava a vuoto. Quando il conoscente è arrivato davanti alla sua casa, dalla finestra l’ha visto riverso a terra. Un vicino di casa ha subito aperto la porta e ha chiamato il 118. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso del Suem, ma il personale medico non ha potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso.