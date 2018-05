Tragedia sul lavoro: giovane operaio 32enne schiacciato da un muletto

Tragedia sul lavoro: schiacciato da un muletto, morto operaio

Dramma sul lavoro. Un operaio di 32 anni, Andrea Diliberto, di Caltanissetta è morto questa mattina in un incidente sul lavoro in un’aziendain provincia di Udine. Diliberto era arrivato in Friuli da pochi mesi proprio in cerca di lavoro. La notizia è riportata da livesicilia.

L’operaio è rimasto schiacciato sotto un muletto ma non è stata ancora completamente chiarita la dinamica dell’incidente. I soccorsi sono giunti sul posto, ma le ferite riportate dal 36enne erano troppo gravi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducendo le indagini.