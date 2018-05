Incidente in viale Europa angolo via Pisa a Volpiano

Una tragedia simile di quella che gli aveva strappato suo papà Alfredo il 6 agosto 2013 in strada Traforo del Pino. Mattia Mantovan, 26 anni è morto in un incidente in moto mentre viaggiava sulla sua Ducati. Anche lui si è schiantato contro un’auto che gli ha tagliato la strada in viale Europa a Volpiano nel pomeriggio di venerdì 18 maggio 2018 come riporta Torinotoday (foto). Sconvolti gli amici e la mamma di Mattia.