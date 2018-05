Bimbo di quattro anni cade dal balcone di casa e fa un volo di quindici metri: è morto.

Pioltello, bimbo di 4 anni cade dal balcone di casa: morto

Tragedia giovedì sera a Pioltello, nel Milanese, un bimbo di quattro anni di origini afgane è morto dopo essere caduto nel vuoto da casa sua, un appartamento al quinto piano di un palazzo popolare in piazza Garibaldi. Subito sono giunti i soccorsi sul posto ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Forse il piccolo stava inseguendo una palla e si sarebbe sporto dal davanzale. Come scrive Milanotoday, il bambino è stato trasportato al San Raffaele, dove i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.