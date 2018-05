Tragedia alla prima comunione: mangia mozzarella e muore soffocato davanti a tutti

Tragedia a Montoro, in provincia di Avellino. Un uomo è morto al ristorante dopo aver mangiato mozzarella. L’uomo è morto per soffocamento. Come riporta Il Mattino, l’episodio si è consumato nel primo pomeriggio nel ristorante locale della frazione Caliano. Michele era a pranzo con la sua famiglia per festeggiare la prima comunione del nipote quando ha ingoiato il boccone e ha cominciato a non respirare più. L’uomo si è accasciato a terra ed è morto davanti a tutti. Inutili i soccorsi.

Secondo una prima ipotesi, Michele è deceduto per soffocamento. La salma è stata trasferita al Moscati di Avellino dove probabilmente verrà sottoposta a esame autoptico prima di essere riconsegnata ai familiari per le esequie.