Tragedia durante il 18esimo compleanno: la mamma della festeggiata si accascia e muore

Il compleanno del diciottesimo anno della figlia si è trasformato in tragedia per una famiglia di Avetrana a causa del malore accusato dalla madre, che durante i festeggiamenti si è accasciata ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove si è spenta l’indomani.

Come riporta Leggo la mamma aveva solo 44 anni quando si è improvvisamente accasciata al suolo e non ha più ripreso conoscenza. Trasferita dal 118 nella rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce è deceduta a causa di una emorragia cerebrale che non le ha lasciato scampo.