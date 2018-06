TRAGEDIA NELLA POLIZIA: AGENTE SI UCCIDE NEGLI UFFICI. È UNA TRAGEDIA.

Un uomo di 44 anni, Antonio Rega, originario di Avella, in provincia di Avellino, si è tolto la vita nei bagni degli uffici della Polizia Postale di via delle Repubbliche Marinare, a Barra, dove prestava servizio.

I FATTI

Secondo una prima ricostruzione, l’agente, intorno alle 9,30, si è recato in bagno dove poi si è ucciso. Rega era sposato con Angela. Non sono chiare le ragioni dell’insano gesto, forse legato alla perdita dei due genitori. I colleghi, appena hanno udito i colpi di pistola, si sono precipitato in bagno e hanno trovato Antonio esanime. Inutili i soccorsi. La notizia del decesso del 44enne ha fatto rapidamente il giro di Avella e di Sperone, paese al confine dove Rega risiedeva insieme alla moglie. Sotto choc amici e parenti, rimasti increduli non appena appresa la notizia della sua morte.