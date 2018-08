Incidente per Laura Pausini durante uno dei suoi ultimi concerti tenuto a Buenos Aires. La cantante italiana lascia salire sul palco una giovane fans con cui inizia a cantare “Se Fue” (la versione spagnola di “Non c’è”). La ragazza mentre canta e si scatena sul palco con la sua beniamina, la colpisce sul labbro ferendola. La Pausini si ferma solo per un attimo, ma poi continua dimostrando come sempre una grande umanità e professionalità.

fonte: Fanpage