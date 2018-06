Tragedia in mare, Roberta Frassi si tuffa e muore a 30 anni

Si tuffa e muore a 30 anni. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Sansone a Portoferraio (Isola d’Elba, Livorno). Roberta Frassi, ragazza di Perignano di Casciana Terme Lari, si è tuffata dalla scogliera ma è emersa priva di sensi.

A stroncarla è stato molto probabilmente un malore in mare. Immediato l’intervento del 118 dopo l’allarme. Per oltre un’ora la giovane è stata rianimata dai sanitari, senza successo. Al momento la salma è all’obitorio in attesa della probabile autopsia. Il corpo a quanto pare non presenta traumi evidenti. La famiglia Frassi era stata già colpita da un’altra morte prematura, quella del padre Stefano, avvenuta a soli 46 anni nel 2010. Roberta studiava all’Università di Pisa e lavorava nel panificio di famiglia a Pontedera. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso che ha calato dal cielo soccorritori con il verricello, perché per raggiungere la spiaggia occorre passare da un sentiero pedonale tra le rocce.

Fonte: Telecluitalia