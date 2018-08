TRAGEDIA. Schianto fra scooter e camion: Mirko e Francesco sono morti sul colpo.

Stavano rientrando dal lavoro Francesco Arrabito e Mirko Sokmani, rispettivamente 19 e 18 anni, i due ragazzi sono morti in un incidente stradale che si è verificato nella notte lungo la strada che collega Santa Croce Camerina (Ragusa) con la frazione balneare di Punta Secca. I due facevano i camerieri in un ristorante della zona e aveva da poco terminato il proprio turno. Si trovavano a bordo di uno scooter intorno alle 4,30, quando per cause in corso di accertamento si sono schiantati contro un camion che sporgeva lungo la strada comunale 35, nei pressi di un magazzino agricolo. Il veicolo era carico di plastica per le serre.

L’incidente

L’urto è stato violentissimo e i due giovani sono stati sbalzati a diversi metri dal punto di impatto che non ha concesso loro scampo, nonostante indossassero entrambi il casco protettivo. Sarebbero morti sul colpo. Ci sarebbe anche un testimone che potrebbe dare indicazioni per ricostruire la dinamica: un loro amico infatti che li precedeva sarebbe riuscito ad evitare il mezzo pesante. Purtroppo per Francesco e Mirko non c’è stato nulla da fare. Sul posto i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e stanno ancora indagando sull’esatta dinamica dell’incidente. I corpi delle due giovani vittime sono stati trasportati all’obitorio nel cimitero di Ragusa.