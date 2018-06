Una passeggiata in spiaggia si trasforma in tragedia: ecco cosa è accaduto

Una tragedia si è consumata in Sardegna quando un turista di Roma ha perso la vita annegato mentre stava passeggiando sulla spiaggia di Marina Sa Caletta. Secondo le informazioni la vittima sarebbe stata trovata senza vita con il volto in acqua. La vittima un romano residente a Pigneto sarebbe morto intorno alle 18 di ieri. L’uomo si trovava sull’isola per motivi di lavoro, i soccorsi hanno cercato di rianimarlo ma senza successo.

L’annegamento sarebbe accaduto nel tardo pomeriggio di ieri: Giuseppe, 41 anni, era uscito e si era recato in spiaggia per concedersi una passeggiata, prima del termine della giornata. Secondo le ricostruzioni svolte dalle forze dell’ordine, l’uomo, colpito improvvisamente da un malore, ha perso l’equilibrio ed è caduto a faccia in giù in acqua, annegando.