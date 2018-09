TRAGEDIA SUL LAVORO. Muore 29enne in azienda agricola. La dinamica choc dell’incidente…

Ennesima tragedia sul lavoro. Stavolta è successo in un’azienda agricola di La Morra, in via Fontane, nella zona del capoluogo nella giornata di ieri. Un operaio di 29 anni stava manovrando un muletto nel cortile della cantina quando è precipitato con il mezzo nel fosso adiacente. Un volo di parecchi metri che gli ha provocato la morte.

A nulla sono valsi i soccorsi…

Il ragazzo è rimasto intrappolato nel veicolo, a nulla sono valsi i soccorsi, intervenuti con l’ambulanza e l’elisoccorso del 118. Sul posto anche i Vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di La Morra e lo Spresal, i cui tecnici stanno svolgendo in queste ore le indagini sulla dinamica. A Novello, dove Roberto Dardo era molto conosciuto, il sindaco Roberto Passone ha annullato tutti gli eventi in programma per domani, con la festa Novello Open e il festival Attraverso.

fonte: Caffeina