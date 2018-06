Tragedia sulla strada, incidente frontale: morto ragazzo di 20 anni

Era a bordo della sua Mini Cooper e si è trovato coinvolto in un incidente frontale. Mure così tragicamente un ventenne. L’incidente, intorno alla mezzanotte sulla statale 7 bis nel territorio del comune di Montemiletto, ha provocato unavittima e quattro feriti, di cui tre ricoverati con prognosi riservata.

Secondo i primi accertamenti, sembra che la vettura della vittima abbia urtato una Grande Punto che proveniva dalla direzione opposta, poi ha iniziato a sbandare chiantandosi contro il guardrail. Con il ragazzo di 20 anni si trovavano a bordo due ragazze di 17 anni, ricoverate con prognosi riservata nell’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. Preoccupazione anche per i viaggiatori dell’altra vettura una coppia di 35 anni, ricoverati nell’ospedale di Solofra.