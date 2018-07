Tragedia sulla strada, ragazza uccisa per colpa delle cuffiette

Aveva le cuffiette per ascoltare la musica, non aveva sentito il clacson e poi la tragedia. E’ accaduto a Enza Gaibazzi, una ragazza di soli 21 anni che è stata investita e uccisa nella notte tra venerdì e sabato sulla provinciale 30 nei pressi di Cassine, in provincia di Alessandria.

Indagato 42enne che era alla guida

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza indossava le cuffiette per ascoltare la musica e proprio le cuffiette non hanno dato modo di ascoltare l’arrivo in velocità dell’auto che sopraggiungeva.

L’auto, guidata da un 42enne di Acqui Terme, l’ha travolta in pieno. L’uomo è stato denunciato per omicidio colposo. Il 42enne si era anche fermato per i primi soccorsi, ma verrà indagato ugualmente.