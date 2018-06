Tragico incidente: muore a 28 anni. I messaggi degli amici. E’ accaduto ieri sera ad Aprilia. Si chiama Saverio Rigoni e aveva solo 28 anni. Secondo una prima ricostruzione, il 28enne era alla guida della sua Mini One quando ha perso il controllo del veicolo finendo la sua la corsa contro un palo. L’impatto è stato violentissimo. La macchina si è ribaltata su se stessa. Quando sono scattati i soccorsi e i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo della vittima dall’abitacolo, per Saverio non c’era più niente da fare. Scene strazianti quando sul posto sono giunti i familiari. Saverio Rigoni era molto stimato in tutta la comunità di Campoverde e da poco aveva terminato di metter su casa con la compagna della sua vita, Sara, da cui aveva avuto un bambino. Alcuni dei messaggi dei suoi amici: «Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto, riposa in pace e veglia sulla tua famiglia”, scrive Katia. Così é difficile da mandar giù… Veglia sul piccolo e su i tuoi cari, ciao Savé il tuo sorriso sarà la loro forza”, il messaggio di Nino».