Tragico incidente stradale: muore motociclista di 31 anni

Ancora sangue sulle strade. Nel primo pomeriggio di domenica un giovane motociclista, il trentunenne Davide Bordignon, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada a Crocetta del Montello.

Il fatto

Nel violento schianto il motociclista sarebbe finito contro un bocchettone per l’irrigazione dei campi posizionato a bordo strada. Nonostante l’intervento dei vigili del fuoco di Montebelluna e del personale del Suem 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso del motociclista padovano. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali, il giovane era insieme a un altro amico motociclista (il futuro cognato) con cui era stato a un raduno. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto sembrerebbe che le due moto possano essersi sfiorate sulla strada verso casa e Bordignon avrebbe perso il controllo e sarebbe finito a terra.

Fonte: FanPage