TRAGICO INCIDENTE tra una moto e un’auto: muore ragazzo di 19 anni

Agostino Chioccini, 19enne di Agropoli è morto in un terribile incidente stradale avvenuto in Cilento. Alle 8, sulla via del Mare tra San Marco di Castellammare e Ogliastro Marina, la sua motocicletta ha preso in pieno un’automobile. Per il ragazzo non c’è stato niente da fare. Nonostante indossasse il casco protettivo, ha battuto violentemente il torace a terra e il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Vallo purtroppo non è servito a niente.

Fonte: FanPage