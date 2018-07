Tragico schianto tra un’auto e una moto: ragazzo muore dopo una lunga agonia

Dopo sette giorni di agonia, si è spento il 36enne siciliano rimasto coinvolto in un incidente sulla provinciale Caccamo-Termini Imerese. L’uomo, dopo il violentissimo impatto, era stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso in gravi condizioni ma purtroppo gli sforzi dei medici per salvargli la vita non sono stati sufficienti. Le indagini sull’incidente stradale che è costato la vita al motociclista sono ancora in corso: a effettuare i rilievi la polizia municipale di Termini Imerese.

fonte: Fanpage