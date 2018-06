TRANS RINCHIUSA IN CARCERE MASCHILE: «ECCO COSA MI HANNO COSTRETTO A FARE QUEGLI ANIMALI»

“Erano come animali allo zoo, urlavano e battevano sulle porte. Molti di loro erano davvero eccitati, pensavano che fossi una donna e non ne vedevano una da molto tempo. Quando sono entrata in carcere mi sono sentita come se fossi un gatto con cinque zampe che varca la soglia di un edificio”. A parlare così è Tara Hudson, una donna transgender di 26 anni, che per sette giorni è stata rinchiusa in un carcere maschile a Bristol, in Inghilterra, dove è stata costretta a fare spogliarelli per i compagni di cellaperché, come ha raccontato al ‘Daily Mail’, aveva paura che potesse essere violentata. E’ stato solo dopo che oltre 150mila persone, inclusi alcuni politici locali, hanno firmato una petizione che la make-up artist e modella è stata spostata in un penitenziario femminile. “Anche le guardie non capivano perché mi avessero rinchiusa lì – ha rivelato al quotidiano britannico – Quando mi hanno accolta ho notato il panico nei loro occhi, credo fosse al pensiero di come sarei stata trattata. Mi hanno dato abiti maschili, ma io non ho voluto togliere i miei”. Hudson, nata Raymond Aaron David, e conosciuta su Twitter con il nome di Tia Star, ha iniziato la terapia ormonale per diventare donna a soli 17 anni, ma ha affermato di aver sempre saputo di essere donna e di non escludere in futuro un intervento chirurgico per cambiare sesso. Sul passaporto però, Hudson è ancora un uomo, ed è il motivo per cui il magistrato di Bath ha deciso di affidarla a un carcere maschile, dove doveva scontare una condanna di 12 settimane per aver preso a testate il gestore di un bar che l’aveva invitata a lasciare il locale perché riteneva fosse ubriaca.

LA STORIA

“La prima notte in prigione un’intera ala mi ha urlato contro – ha raccontato Hudson – Mi chiedevano di mostrare il seno e il sedere, è stata un’esperienza aggressiva, davvero spiacevole. Sono stata costretta a mostrare il seno, pensavo che se non l’avessi fatto mi avrebbero violentata, ero terrorizzata, desideravo solo che la smettessero”. “Nel carcere c’era sempre un’atmosfera tesa, violenta – ha sottolineato – ho dovuto cambiare cella tre volte e ho pensato di suicidarmi”. Hudson ha trascorso sei giorni nel carcere di Bristol prima di chiamare sua madre e scoprire l’enorme campagna nazionale messa in piedi da politici e sostenitori dei diritti dei transgender per trasferirla in un penitenziario femminile il prima possibile. “Mi sento così grata verso le persone che hanno firmato la petizione – ha aggiunto – E’ stato un vero onore per me”. Solo qualche settimana prima che Hudson finisse in galera, due transgender inglesi erano morte in carcere: la prima, una 38enne, si era suicidata impiccandosi nella sua cella, mentre l’altra, di 21 anni, è stata trovata morta dopo aver rivelato ai suoi amici che si sarebbe tolta la vita se fosse finita in una prigione maschile. (ADNKRONOS)