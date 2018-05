Travaglio distrugge Di Maio:”Ha parlato troppo e si è fatto fregare da Salvini…” In questi giorni, vuoi o non vuoi si sta assistendo a quel che si può definire il circo dei politici. Accade di tutto e la cosa più grave è che i diretti interessati sembrano non accorgersene. Tra questi spicca senza alcun dubbio il nome di Di Maio. Di seguito un estratto dell’articolo di Travaglio: «Di Maio sopraffatto dalla rabbia per un governo andato in fumo quando pareva pronto a partire, ha perso lucidità e ha invocato in tv la messa in stato d’accusa di Mattarella, salvo poi, previa lavata di capo di Grillo, ingranare la retromarcia. Ma non finisce certo qua, il leader 5Stelle più volte ha ceduto all’impulsività e ha parlato troppo, o troppo presto, o troppo tardi: dando per fatte cose da fare, dando per chiusi forni ancora aperti, dando per aperti forni già chiusi, lanciando ultimatum sulla sua premiership e subito dopo fare ancora una volta retromarcia. Nella speranza poi di sedere su quella poltrona, lui uomo scelto dal popolo, ha esagerato negli elogi al partner Salvini, il quale sicuramente con maggiore esperienza rispetto al giovane del San Paolo, si è ben guardato dal fare altrettanto. Salvini, astuto ma più che altro semplicemente nella posizione giusta per poter giocare su due tavoli, da un alto Di Maio, e dall’altro Berlusconi, purché se magna, ha colto al balzo l’assist di Mattarella per fare comunque gol: le elezioni subito che almeno secondo i sondaggi, convengono solo a lui. Cosa accadrà e chi può dirlo infondo anche noi popolo italiano siamo gente un pò strana. Di certo è che se ci va col M5S fa il pieno di collegi uninominali e governa con loro, ma stavolta da pari a pari; se torna invece con Berlusconi, la destra può vincere e lui fare il premier». Vedremo cosa accadrà in questa lunga telenovela italiana.