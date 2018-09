Nella notte a Palagonia (Catania) un auto ha investito una donna di 87 anni e altre sette persone: a guidarla il loro vicino di casa. La donna è morta sul colpo, mentre le altre persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Forse per vecchi contrasti di vicinato, l’uomo è salito sulla vettura e volontariamente le ha più volte travolte. L’uomo è poi fuggito ed è tuttora ricercato. I carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco per fermare il ricercato.

fonte: Tgcom24