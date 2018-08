Un gruppo di ragazzi in bici è stato investito da un pirata della strada nella notte a Mantova: due ragazze e un ragazzo di 16 anni e due ragazze e un ragazzo di 17 sono rimasti feriti. La più grave è una delle 16enni, con traumi e fratture. L’automobilista, che non si è fermato a prestare soccorso, è stato in seguito individuato dai carabinieri. I ragazzi in bicicletta probabilmente stavano rientrando a casa dopo aver passato la serata in discoteca.

fonte: Tgcom