+++Ultim’ora: TREMA L’ITALIA LUNGA SERIE DI SCOSSE DI TERREMOTO +++

Ritorna la paura del terremoto, una serie di scosse sismiche sono state avvertite questa mattina nella zona di Pievepelago, sull’Appennino modenese, ad una profondità tra i 10 e i 16 km.

L’intensità registrata è di 3.6 di magnitudo, la più forte ripresa dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Aggiornamenti sul posto.

Per adesso, non sono segnalati danni a persone o cose.

La prima scossa della serie, la più potente, è stata rilevata alle 9.32; un’altra decina successive, fino alle 10.15, hanno avuto magnitudo fra 2.0 e 2.9. Si continua a mantenere alta l’attenzione per controllare e monitorare eventuali riprese sismiche