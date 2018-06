TRENITALIA DA L’OK A 31000 ASSUNZIONI, ANCHE PRIMA ESPERIENZA. Stando a quanto riportato da “Il sole 24 ore” L’azienda Trenitalia ha avviato una maxi campagna per reclutare 31mila persone. Si tratta di un importante piano assunzionale che andrà avanti fino al 2026 e consentirà appunto di impiegare nuovo personale. Essendo queste assunzioni imponenti, ovviamente, non avverranno tutte insieme ma a scaglioni in base alle figure ricercate.

Al momento sono diverse le posizioni aperte, vediamole. Trenitalia sta cercando nello specifico:

Due Progettisti Geotecnici con sede di lavoro a Roma. Per questa posizione è necessario possedere laurea magistrale in Ingegneria Civile con indirizzo in Geotecnica e almeno 10-15 anni di esperienza nel settore.

Progettista strutturale per la sede di Roma, in questo caso si cercano laureati in Ingegneria Civile con indirizzo in Strutture e almeno 10 o 15 anni di esperienza.

Si cercano anche un Progettista Sistemi Tecnologici per il Segnalamento Ferroviario e Progettisti Idraulici, un esperto di Internal Audit in ambito Operational e Compliance con laurea in economia o affini, un Progettista Sistemi Tecnologici con laurea in ingegneria elettronica o telecomunicazioni, Senior Business Compliance da inserire presso la struttura Compliance di Ferrovie dello Stato, tra i requisiti richiesti Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, esperienza di almeno 5/8 anni maturata nel settore compliance di primari gruppi nazionali o esteri con preferenza per la business compliance a supporto delle attività all’estero con il ruolo di senior specialist come si legge nel sito delle FS.