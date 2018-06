“Truccava i bilanci di Impregilo…” Bufera sul Ministro Savona. Spunta una terribile accusa. Il modo di operare di Savona (e Romiti) “è assolutamente censurabile”. Inoltre “si è in presenza di un metodo di formazione della contabilità e delle informazioni esterne affidato alla pura e semplice convenienza di immagine”. Sarebbero queste in via generale le accuse rivolte a Savona come si legge nella sentenza che fa dell’operato dle su detto Savona, un reato di aggiotaggio. Previsioni economiche “dettate a braccio”, ipotesi “azzardate”, mancato rispetto per “i risparmiatori”. M facciamo un passo in dietro. Era il novembre 2009. Il reato, secondo la Procura, fu compiuto quando Savona era presidente di Impregilo, in concorso con l’allora amministratore delegato Piergiorgio Romiti. Per loro il giudice dispose l’imputazione coatta. Pochi mesi dopo il reato viene estinto per prescrizione. Cosa resta allora di quella vicenda? Per capirla è utile sfogliare la sentenza con cui il gip di Milano, Enrico Manzi, sempre nel 2009, proscioglie Impregilo dall’aver avuto una responsabilità “negli illeciti commessi dai suoi vertici”. Il giudice, spiegando come Impregilo si sia adeguata per tempo ai dettami della legge 231 che regola la responsabilità amministrativa delle società, mette quindi in fila una serie di considerazioni molto gravi sull’operato di Savona. Al centro ci sono false comunicazioni al mercato e alla Consob. La vicenda riguarda, in parte, “la liquidazione della controllata Imprepar e i riflessi di tale operazione rispetto agli effetti economici sulla capogruppo”.