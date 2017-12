Truffa a chef Barbieri, donna condannata

TORINO, 27 DIC – E’ stata condannata a un anno e dieci mesi per riciclaggio, e al pagamento di 2mila euro di multa, la 33enne nigeriana accusata di aver truffato lo chef Bruno Barbieri. La vicenda risale allo scorso febbraio, quando pirati informatici violarono la casella email del giudice di Masterchef per scrivere alla direttrice di uno sportello bancario di Medicina (Bologna), dove Barbieri ha un conto corrente. Le mandarono un messaggio in cui le venne fatto credere che lo chef era “fuori città per un’emergenza familiare” e che aveva assoluto bisogno che nel corso della giornata venisse accreditato un bonifico su un conto corrente intestato ad altri personaggi. L’operazione andò a buon fine e, nel giro di poche ore, gli sconosciuti chiesero il trasferimento di altri 40 mila euro. La funzionaria, che nel frattempo aveva contattato Barbieri, non procedette. A Torino, attraverso una serie di prelievi, la nigeriana aveva già raccolto il denaro.

