Truffa, indagati due dirigenti S.Donato

MILANO, 19 APR – Ci sono due dirigenti del gruppo ospedaliero San Donato, Massimo Stefanato e Mario Giacomo Cavallazzi, e la rappresentante legale dell’azienda farmaceutica Mylan, Cinzia Volpin Falasco, fra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su una presunta truffa riguardo i rimborsi a carico del sistema sanitario nazionale per i farmaci acquistati dagli ospedali e, in particolare, i medicinali chiamati ‘File F’, ossia quelli comprati direttamente dagli ospedali per curare tumori, Aids e malattie rare ma anche quelli meno cari ma sempre a carico del servizio sanitario nazionale. eno cari ma sempre a carico del servizio sanitario nazionale. Il reato contestato è associazione per delinquere finalizzata alla truffa e vengono contestate condotte che vanno dal primo gennaio del 2013 al primo gennaio 2017. La Regione Lombardia risulta parte lesa.

