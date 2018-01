Tunnel metro, per Comune treni passano

() NAPOLI, 10 GEN – “Tutti i treni passano nelle gallerie. Ogni treno è stato progettato in base all’infrastruttura che dovrà percorrere”. Così l’assessore alla mobilità del Comune di Napoli Mario Calabrese sulla polemica in merito alla presunta non corrispondenza dei treni della Linea 6 della metropolitana di Napoli con le gallerie (i vagoni sarebbero piu’ grandi). “I treni nuovi – ha spiegato Calabrese – quando arriveranno troveranno la galleria per essere messi in rete e potranno essere manutenuti. Per i prossimi due anni saranno in esercizio i treni già esistenti, che passano in tutte le galleria come ci passano i treni nuovi”. Calabrese ha sottolineato che la la Linea 6 della metrpolitana napoletana “è una delle 25 opere strategiche del Paese – ha detto – se fosse sbagliata il Governo non le avrebbe messe tra le opere strategiche. Non c’è nessuna incompatibilità tecnica. I nuovi treni entreranno per la prima volte nella linea dal tunnel di via Campegna”.

