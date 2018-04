Turismo Trentino:Pasquetta di arte e sci

TRENTO, 2 APR – Arte e sport sono il connubio del giorno di Pasquetta in Trentino, in una giornata di sole, come da previsioni meteorologiche. In montagna è ancora lo sci a farla da padrone, per uno degli ultimi fine settimana sulla neve, mentre la cronoscalata Ala Ronchi apre oggi la stagione di mtb. Non mancano poi turisti anche stranieri ai laghi, in particolare quello di Garda, così come in città, a sfruttare l’opportunità di visitare i musei. Hanno infatti riaperto con la Pasqua i castelli trentini, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico e Castel Caldes, visitabili anche oggi fino alle 17. Tra i musei aperti anche il Muse di Trento fino alle 19, il Museo dell’aeronautica Caproni fino alle 18, quello di Ledro fino alle 17, quello delle Dolomiti di Predazzo fino alle 12.30, poi dalle 16 alle 19. A Riva è visitabile fino alle 18 il Museo Alto Garda e ad Arco la Casa al bosco Caproni, fino alle 17. Per chi cerca golosità in piazza Cesare Battisti a Trento c’è il cioccolato delle bancarelle di Art & Ciocc.

