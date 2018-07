Turista stuprata dal branco, minorenne violentata dal gruppo in vacanza

Era in vacanza con la sua famiglia, sarebbe dovuta essere una esperienza fantastica da ricordare una volta giunti in Danimarca. Invece, per la minorenne che alloggiava in un camping con la famiglia, si è trasformato in un incubo il soggiorno. La povera ragazza straniera ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba, nel Bresciano. Dalla denuncia si evidenzia che la povera è stata abusata da un gruppo composto da 4 persone.

Telecamere azionate, la prova dello stupro

Dalle prime indiscrezioni, i presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere installate in un parcheggio. In evidente stato d trauma, la giovane è stata condotta, grazie ad altri ragazzi, in ospedale. Secondo le notizie riportate dal quotidiano Bresciaoggi, il racconto della giovane è ritenuto credibile dai carabinieri che indagano sull’increscioso caso.