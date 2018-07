Tutta la città in lutto per Angela, lo strazio degli amici: “Eri una piccola leonessa”

Sono straziati dal dolore amici e parenti di Angela Di Blasio, la 16enne morta questa mattina dopo aver combattuto per anni contro un brutto male. Angela, da vera guerriera, ha combattuto fino alla fine sempre con il sorriso sulle labbra. La malattia non l’ha mai abbattuta e ha affrontato questi anni con grandissima forza, scattando selfie insieme ad amici e compagni di classe anche mentre lottava in ospedale con la chemioterapia.

Alla notizia della sua scomparsa amici e parenti sono rimasti increduli. Sono decine i messaggi lasciati sulla sua bacheca Facebook. Angela non aveva vergogna di mostrarsi in foto anche con i capelli rasati a causa delle terapie. Sempre circondata dall’affetto di tantissimi amici e della famiglia.

I messaggi degli amici

“Hai lottato tanto, sei sempre stata una piccola leonessa…una ragazza col cuore d’oro e una voglia di vivere pazzesca…voglio ricordarti così, col sorriso sempre stampato in faccia nonostante tutto,voglio ricordarti per tutte le volte che mi abbracciavi forte forte e mi stringevi a te, voglio ricordarti per la persona speciale che sei,sempre pronta a combattere qualsiasi tipo di problema..non voglio aggiungere altro, vorrei solo dirti ‘buon viaggio piccola leonessa” questo il messaggio di Sabrina. “E ora ti trovi lassù darei tutto per rivederti e abbracciarti un’altra volta amica,a volte la vita è crudele e tu questo non lo meritavi” la dedica di Chiara.

“Sei un esempio per tutti noi ragazzi che ci lamentiamo per cose inutili, quando poi le cose fondamentali, forse non le ricordiamo neanche”, recita un altro commosso messaggio pubblicato sulla sua bacheca.