I DUBBI sono cominciati dagli studi alla New York University, non confermati dall’ateneo, per poi estendersi a un’altra sfilza di corsi citati nel curriculum di Giuseppe Conte: tutti per ora senza riscontri.

All’Internationales Kulturinstitut di Vienna si insegna tedesco e “solo tedesco”. Telefonando a quello che, secondo il curriculum di Conte ha fornito per l’Associazione dei civilisti italiani, dovrebbe essere un istituto dove il premier in pectore avrebbe approfondito i suoi studi giuridici, si apprende che “è una scuola di lingua”. E i corsi sono generici, non c’è neanche un corso, per dire, di tedesco tecnico o giuridico.

All’Institut non vogliono assolutamente dare informazioni sugli ex allievi, dunque non c’è modo di sapere se Conte lo ha frequentato davvero. Ma se lo ha fatto, l’unica cosa che può aver approfondito è la sua conoscenza della lingua di Goethe.

A Parigi c’è poi il capitolo Sorbona. Secondo le prime verifiche, il nome di Conte non figura nella banca dati di studenti, ricercatori, dottorandi di nazionalità straniera che hanno frequentato il principale ateneo parigino, diviso in tre sedi con nomi anche diversi. Conte ha inserito nel suo curriculum un generico soggiorno di studio nell’anno 2000, parlando di “università Sorbona”, senza precisare quale sede avrebbe frequentato.

La facoltà di studi giuridici si trova a Sorbonne Panthéon – Paris I ma fonti della facoltà contattate da Repubblica non hanno trovato traccia di un passaggio del candidato premier di M5S e Lega.

I servizi dell’università stanno continuando le verifiche per accertare se il nome di Conte sia eventualmente rimasto negli archivi cartacei e non trasferito nella banca dati digitale. “L’altra ipotesi è che sia stato invitato in un laboratorio estivo organizzato da qualche ricercatore senza essere registrato negli elenchi ufficiali” spiega un dirigente della Sorbona. In ogni caso, si tratterebbe di un soggiorno di studi breve e fuori dai percorsi universitari più classici.

E non basta. Conte scrive nel suo curriculum di avere insegnato all’università diMalta “nell’estate 1997 nell’ambito del corso internazionale di studi intitolato European Contract and Banking Law”. Tuttavia all’università maltese non risulta che alcun professor Giuseppe Conte sia mai stato fra i suoi docenti. Un portavoce non esclude che abbia partecipato a letture organizzate nell’estate ’97 dalla Foundation for International Studies, una fondazione che è stata sciolta e comunque non faceva parte dell’University of Malta, ma con cui esisteva una collaborazione.

Per quanto riguarda le “ricerche” che, sempre secondo il suo cv, Conte avrebbe effettuato nel settembre 2001 al Girton College della Cambridge University, quest’ultima declina di rispondere a domande in merito di “Repubblica“, citando ragioni di privacy rispettate per prassi nei confronti di tutti i suoi iscritti. Ma in settembre, come sottolinea una nota dell’agenzia Reuters, in Inghilterra le università sono ancora chiuse per le vacanze estive.

fonre: La repubblica