Tutti in lutto per la morte di Vincenzo:”ha onorato la divisa fino alla fine.” Lo strazio di colleghi e familiari.

Si chiama Vincenzo Ottaviano l’appuntato dei carabinieri che, ieri sera, è stato investito all’altezza dello svincolo di Pomigliano d’Arco sull’Asse Mediano. Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi e gli sono costate il decesso.A stringersi al dolore della famiglia è il corpo dei carabinieri che, sulla pagina ufficiale Facebook, si stringe al dolore della famiglia e dei conoscenti.

IL POST

“Purtroppo, a pochi giorni dalla morte di Antonino Modica, siamo costretti a registrare un’altra perdita. Ieri sera l’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano in servizio a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, 40enne coniugato, padre di un bimbo di 7 anni, ha perso la vita travolto da un’auto mentre rilevava un sinistro su una strada statale, in territorio di Acerra. È difficile spiegare la morte a un bambino, soprattutto è difficile dirgli che non vedrà più il suo papà e indicargli perché. Possiamo essergli vicini, a lui e ai suoi cari, e promettergli che il genitore non sarà dimenticato. Dell’appuntato Ottaviano sarà ricordato l’impegno pagato con la vita, che onora l’uniforme e il lavoro quotidiano di tutti noi. Siamo vicini anche al vicebrigadiere Attilio Picoco, ferito in modo grave nella stessa circostanza, che ora si trova in un letto d’ospedale. Esprimiamo le più sincere condoglianze ai familiari di Benigno De Gennaro, guardia giurata, anch’egli mortalmente investito”. (Internapoli)