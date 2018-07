Tutto pronto per Abella Danza. Alla serata di Gala premi anche per Rosanna Purchia

La manifestazione nazionale Abella Danza giunge alla sua IV Edizione. Ideata da Francesco Imperatore nel luglio 2015 e dedicata alla memoria del M° Ricardo Nunez, presenta appuntamenti di grande rilievo artistico e culturale ad Avella, nello storico Anfiteatro romano costruito nel I secolo a.C., con spettacoli in scena da martedì 10 a venerdì 13 luglio 2018, inizio ore 21:00 e ingresso gratuito.

La prima serata inaugurerà l’evento con la rassegna per scuole di danza intitolata “Danza sotto le Stelle”.

La seconda serata sarà dedicata alla Street Dance, con la supervisione del Maestro Fritz Zamy.

Per il terzo appuntamento in scena il IV Concorso Nazionale tersicoreo intitolato “Danza per le Stelle”, in cui i partecipanti si esibiranno al cospetto di una giuria composta da prestigiosi Maestri: Giovanna Spalice, Alessandra Veronetti, Cecilia Mecatti, Carla Livio, Alessia Gay, Umberto De Luca per la danza classica, Sasha Riva e Simone Repele per la danza contemporanea e Vinicio Mainini per la tecnica moderna.

Per la chiusura della manifestazione, venerdì 13 luglio, la grande serata di Gala “Omaggio a Ricardo Nunez”, con le assegnazioni dei premi Anfiteatro D’Oro per l’Arte della Danza e le esibizioni di Primi ballerini ed Etoiles internazionali come Lucia Lacarra e Marlon Dino, che danzeranno Il Pas de Deux del Cigno Bianco.

La serata infatti si svolgerà alternando premiazioni ed esibizioni che prevedono estratti classici e contemporanei danzati da Lucia Lacarra, Marlon Dino, Sasha Riva, Simone Repele, Stani Capissi, Claudia D’Antonio, Luisa Ieluzzi, Danilo Notaro, Ceren Yavan-Wagner, Damien Nazabal, Lorenza Vicidomini, Paolo Lauri, Mariano Cardano, Stefano Nappo, e i ballerini della compagnia Skaramacay Art factory e della Visual Arts Department, ai quali si uniranno gli allievi partecipanti al Workshop coreografico con i Maestri Sasha Riva e Simone Repele.

I Premi Anfiteatro D’Oro 2018 saranno ritirati dalla Dott.ssa Rosanna Purchia, Sovrintendente del Teatro di San Carlo; da Lucia Lacarra, Etoile Internazionale; Marlon Dino, Etoile Internazionale; Marcello Angelini, Direttore del Tulsa Ballet Oklahoma USA; Daniele Cipriani, Direttore della Daniele Cipriani Entertainment e organizzatore di galà internazionali; Ugo Ranieri, maitre del ballet internazionale; Roberto Scafati, Direttore della compagnia di balletto di Trier in Germania; Enrico Morelli, coreografo Internazionale; Vinicio Mainini, Maestro e corografo; Paola De Simone, musicologa e critico di balletto; Sara Renda, Etoile internazionale del teatro di Bordeaux; Sasha Riva, primo ballerino del Grand Theatre de Geneva; Simone Repele primo ballerino del Grand Theatre de Geneva; Luisa Ieluzzi, danzatrice del Teatro di San Carlo; Stani Capissi, danzatore del Teatro di San Carlo; Danilo Notaro, danzatore del Teatro di San Carlo; Lorenza Vicidomini, prima ballerina della MM Contemporary Dance Company; Paolo Lauri, primo ballerino della MM Contemporary Dance Company; Stefano Nappo, danzatore solista dell’Opera di Bucarest, Romania; Mariano Cardano, danzatore solista al Balletto di Madrid, Spagna; Annamaria Sorrentino, responsabile del Trucco e Parrucco al San Carlo in occasione di opere e balletti; Il Coreografo Elettronico, manifestazione di Video Danza unica nel suo genere; Skaramacay Art Factory, Compagnia di Balletti, impegnata in coreografie di denuncia sull’ambiente e altre problematiche sociali; Europa in Danza, manifestazione per giovani ragazzi, volta all’inserimento dei migliori talenti nelle scuole di danza internazionali; Visual Arts Department, giovane compagnia emergente; Palermo in Danza, manifestazione di offerta formativa, con maestri di livello internazionale.

Novità di questa Edizione è anche il Premio FAI, Fondo Ambiente Italiano, offerto dal Dott. Raffaele Troncone, Presidente della delegazione di Avellino, che sarà assegnato alla migliore coregrafia a tema ambiente.

Presentano Benedetta Imperatore e Jacopo Sarno.

Organizzazione a cura della Fondazione Avella Città d’Arte, Presidente Avv. Antonio Larizza.

Direzione artistica di Francesco Imperatore e Rosa Varriale.