Ubriaca e drogata investe tre vigili

MILANO, 25 MAR – Ubriaca e dopo aver assunto cocaina ha investito tre agenti della Polizia locale di Milano che, all’alba, in via Ripamonti, stavano facendo dei rilievi e aiutando a sgomberare la carreggiata dai rottami lasciati da un incidente. La conducente, 33 anni, con predenti penali, a bordo di una Fiat 500 è sopraggiunta sbandando e ha preso il controllo dell’auto che ha investito i tre ‘ghisa’: un agente donna e un uomo hanno riportato ferite guaribili in otto giorni. Un terzo ha riportato una prognosi di 14. La donna alla guida è stata sottopsta all’alcool test e a quello antidroga ed è risultata positiva a entrambi. E’ stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e con l’assunzione di stupefacenti. Rischia anche la denuncia per lesioni colpose.

