Chiama i Carabinieri perchè la madre non lo fa entrare ma ha sbagliato palazzo. E’ accaduto a Carpi: intorno alle 22,24 in via Carpi – Ravarino un uomo, di 46 anni, si è attaccato a tutti i campanelli di un condominio lamentando il fatto che la madre non volesse farlo entrare in casa e temendo il peggio. Immediato l’intervento dei Militari dell’Arma: l’uomo era talmente ubriaco da avere sbagliato palazzo. I Carabinieri lo hanno poi riaccompagnato a casa, due passi più avanti, dove ad attenderlo c’era la madre in perfetta salute…

fonte: temponews