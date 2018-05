Uccide l’amante e serve i suoi resti a un barbecue con parenti e amici. La donna, 35 anni, sta scontando la pena dell’ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi l’amante Chris Regan nel 2014, con la complicità del marito. E il mese scorso è stata condannata ad altri 65 anni di carcere dopo che ha ammesso di aver ucciso anche il consorte, Jason Cochran, con una dose letale di eroina.

Una donna spietata: uccide amante e lo dà in pasto

Le forze dell’ordine inoltre sospettano che la killer non si limitasse a smembrare i suoi uomini, ma che abbia anche servito i resti del suo amante durante un barbecue con ignari vicini di casa e amici. Sono stati proprio loro ad avanzare sospetti sulla carne servita dalla donna, portando gli investigatori a riaprire le indagini. I quali adesso stanno indagando anche su altre sparizioni non solo in Michigan, ma anche in Indiana, stato di origine di Kelly, Tennessee e Minnesota.