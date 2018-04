Uccide moglie in Brianza, ricoverato

()- BOVISIO MASCIAGO (MONZA), 21 APR – È stato rinviato l’interrogatorio di garanzia di Giorgio Truzzi, 57 anni, reo confesso dell’omicidio della moglie Valeria Bufo, 56, freddata a colpi di pistola il 19 aprile a Bovisio Masciago (Monza). L’ uomo è stato trasferito dal carcere al reparto psichiatrico del San Gerardo di Monza, “perché in stato confusionale”, come ha riferito il suo avvocato Patrizio Lepiane. “Non è stato in grado di rispondere alle domande e quindi non è stato possibile proseguire l’interrogatorio nemmeno in ospedale”, ha spiegato il legale. “Ha chiesto di poter vedere sua moglie, un’ultima volta, ma evidentemente non sarà possibile, e credo saranno necessari alcuni giorni perché torni in sé. Saranno poi da valutare le sue condizioni mentali, un anno fa ha tentato il suicidio, ma se ne parlerà successivamente”.

