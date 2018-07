Uccisa e violentata mentre era in vacanza con i nonni: aveva solo 6 anni

Alesha MacPhail, la bambina di sei anni morta in vacanza sull’Isola di Bute, in Scozia, sarebbe stata stuprata prima dell’omicidio. Il 16enne fermato dalle forze dell’ordine è stato accusato anche di violenza sessuale. La piccola era in villeggiatura con i nonni in una cittadina tranquilla del Sud, Rothesay, ed è prima scomparsa per poi essere ritrovata cadavere nel bosco poche ore dopo.

La ricostruzione effettuata dal ‘Mirror’ racconta della denuncia di sparizione da parte dei familiari. La nonna della piccola aveva scritto questo messaggio su Facebook: «Per favore, aiutateci a trovarla. Qualsiasi informazione potrebbe essere preziosa per noi». Poco dopo il tragico epilogo.

Il caso ha sconvolto tutta l’opinione pubblica britannica. «Questo è sempre stato il posto più tranquillo e sicuro per donne e bambini, ora hanno tutti paura, c’è un clima surreale» – raccontano i residenti – «In ogni posto c’erano bambini che giocavano, ora quegli stessi luoghi sono vuoti e nessuno fa uscire i propri figli o nipoti».

La polizia, che prosegue con le indagini, ha anche lanciato un appello alla popolazione: «Se avete telecamere a circuito chiuso all’esterno delle vostre abitazioni, non esitate a fornirci le immagini, possono essere preziose per scoprire la verità dietro questo delitto».

Fonte: Leggo