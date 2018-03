Ucciso a Firenze,lutto cittadino per Idy

FIRENZE, 13 MAR – Lutto cittadino domani a Firenze per la morte di Idy Diene, il 54enne senegalese ucciso il 5 marzo da Roberto Pirrone, e cerimonia funebre alle Cappelle del commiato prima che la salma venga rimpatriata, come deciso dai familiari, in Senegal dove si terranno i funerali. La cerimonia si terrà alle 8: vi prenderanno parte anche il sindaco Dario Nardella e la giunta comunale. La salma sarà poi trasportata all’aeroporto di Bologna da dove farà rientro in patria. In occasione del lutto cittadino saranno esposti la bandiera della città di Firenze a mezz’asta sugli edifici pubblici e segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico. L’ordinanza firmata dal sindaco invita a osservare nei luoghi di lavoro e nelle scuole un minuto di silenzio e raccoglimento alle 11.50, ora della morte di Idy. Inoltre, si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti dalle 11.50 alle 12 e le scuole a promuovere, in accordo con le autorità scolastiche, momenti di riflessione su quanto accaduto.

