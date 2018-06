UCCISO DAI ROM CHE GUIDAVANO COME DEI PAZZI. NON C’È STATO NULLA DA FARE. Travolto da due vetture al semaforo, per lui Duccio 29enne non c’è stato più nulla da fare. Sarebbero due rom gli omicida. L’hanno vegliato un giorno e una notte. Hanno sperato e pregato. E poi, quando alle 19 di ieri i medici hanno annunciato la morte di Duccio, si sono messi a piangere come bambini. Proprio loro, gli amici più cari, che con quel ragazzo avevano giocato a calcio, corso dietro alle ragazze, tifato in Curva Fiesole la Fiorentina, riso a crepapelle, sfidato il mondo. Duccio Dini, 29 anni, è morto mentre con il suo scooter era fermo a un semaforo rosso. Stava andando al lavoro. A ucciderlo, domenica, la folle corsa delle auto guidate da due rom (con precedenti penali per rapina, sfruttamento della prostituzione, furti) che si inseguivano e si speronavano nel quartiere dell’Isolotto a Firenze. E che poi sono piombate su quel ragazzo. «Proprio lui, Duccio, che lì non ci doveva essere perché domenica non avrebbe dovuto lavorare», dice Luca, il padre, una vita da impiegato, allenatore di calcio giovanile.