Udine. Incidente stradale: Mauro non ce l’ha fatta, era stato sottoposto ad un trapianto di cuore lo scorso anno

Tragedia a Udine. Mauro Nadalutti, 57 anni di Pozzuolo del Friuli, rimasto ferito gravemente in uno schianto accaduto sabato scorso tra via Verdi e via Lumignacco a Terenzano è morto. L’uomo, che era stato sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso anno, aveva perso il controllo della sua auto, una Renault Twingo, ed era finita in una carambola con altre tre vetture e quindi in un fossato. Le condizioni di Nadalutti erano parse subito disperate.

La notizia è riporta da ilgazzettino, i medici hanno fatto il possibile per salvarlo ma l’uomo è decuduto nel pomeriggio di ieri. Il cordoglio della madre Teresa, la moglie Patrizia, parenti, amici e colleghi.