Addio Elisa, uccisa dal male a 20 anni: il cordoglio degli amici

La città di Udine è in lutto per la morte di Elisa Geatti , la ragazza di 20 anni deceduta per una malattia a Milano dove da due anni si era trasferita per motivi di studio. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici di Elisa, la giovane ragazza è morta ieri, lasciando nel dolore la madre Michela e la sorellina più piccola.

Aveva scelto di trasferirsi in Lombardia per studiare medicina dopo essersi diplomata al Marinelli di Udine. Come scrive ilgazzettino, le date dei funerali, che saranno celebrati in Friuli, non sono state ancora fissate. Su Facebook è stato aperto un profilo in sua memoria.