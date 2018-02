ROMA, 15 FEB – “Il tetto del 3% è una regola e va rispettato. Detto questo, le regole si possono anche cambiare. Non è un tabù”. Lo afferma il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. “Credo – spiega Tajani a Radio Anch’io – che l’Italia dopo le prossime elezioni dovrà contare di più in Europa, essere più presente e far sentire di più la propria voce. Non possiamo fare solo la figura delle comparse. Purtroppo oggi l’Italia non è tra i grandi protagonisti in Europa”, conclude.

2018-02-15_1151710771