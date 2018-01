Ue: Upb, Francia disubbidiente su conti

ROMA, 24 GEN – Italia, Slovenia, Francia e Belgio hanno programmato per il 2018 una correzione dei conti inferiore a quanto concordato con l’Ue. Ma lo scettro di Paese più disubbidiente spetta alla Francia, che a fronte di un aggiustamento del deficit di 0,6 punti di Pil, secondo i calcoli della commissione, avrebbe programmato una correzione ”addirittura pari a zero”. E’ quanto emerge da una panoramica sui conti dei Paesi europei realizzata in un ‘Focus’ dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), l’authority indipendente sui conti pubblici, che ha esaminato i documenti presentati a Bruxelles. L’Italia – è uno dei dati che emerge dal confronto europeo – mostra un minor trend di correzione rispetto alla media e rimane ”maglia nera” per il debito pubblico.

