Ultim’ora: Evacuato d’urgenza aeroporto. Panico fra i passeggeri:”qua crolla tutto

Momenti di tensione all’aeroporto di Manchester. Il pavimento del gate 2 ha cominciato a collassare provocando una crepa sul muro. I passeggeri, che attendevano di salire a bordo di un’aereo, si sono accorti di quanto stesse avvenendo in seguito ad un rumore sinistro che ha attirato l’attenzione di tutti.

Quando il rumore è aumentato e si è ripetuto per tre volte è scattato il panico generale. Si temeva che la passerella stesse letteralmente crollando sotto i loro piedi. Il personale ha immediatamente avviato le procedure per l’evacuazione della struttura.

Il pericolo è stato in poco tempo manifestato anche sui social network. «Siamo rimasti 20 minuti bloccati sul pavimento temporaneo che sembrava stesse per cadere», ha scritto Edward su twitter lamentando una scarsa comunicazione da parte del personale. Gli fanno eco altri passeggeri: «Folle panico e forte rumore. Nessuna comunicazione, solo persone sedute in un area pericolosa, non il massimo

Successivamente il portavoce dell’aeroporto ha emesso un comunicato scusandosi con i passeggeri per il disagio subito confermando il piccolo cedimento della struttura. Riportata la situazione alla calma tutte le persone sono state fatte rientrare normalmente nella stessa zona d’imbarco.

