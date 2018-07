Tragedia a Napoli: una bambina di 10 anni sta annegando in mare quando interviene il nonno che si tuffa in acqua senza pensare alla sorte che lo aspetta

Antonio Tipolo, 70enne di Napoli, è morto nel tentativo di salvare la nipotina di 10 anni trascinata in mare dalle correnti. La tragedia è avvenuta presso il lido California a Ischitella. L’uomo ha provato più volte ad afferrare la piccola ma invano. Nel frattempo i soccorsi, che erano subito partiti da terra con l’imbarcazione di salvataggio, sono riusciti a trarre in salvo la bimba mentre per il 70enne non c’è stato nulla da fare.