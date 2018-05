Ha ferito a colpi di pistola l’avvocato che, a suo dire, non è riuscito a fargli ottenere la reintegra giudiziale presso le Ferrovie dello Stato, da cui era stato licenziato. Come riportato da tgcom24 il 60enne Pasquale Lettieri è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l’accusa di tentato omicidio aggravato, detenzione e porto abusivo di arma clandestina, ricettazione e minacce aggravate. Il fatto è avvenuto a Capodrise (Caserta) in uno studio legale.