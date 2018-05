Zidane terza Champions di fila Real Madrid sul tetto d’Europa

Benzema aveva sbloccato approfittando di una papera del portiere. immediato il pari di Manè. Poi una doppietta di Bale regala la terza coppa cxonsecutiva a Zidane. Reds senza Salah uscito in lacrime per infortunio

Real Madrid batte Liverpool 3-1 e vince la 3/a Champions di fila. Benzema e Mané per l’1-1. Doppietta di Bale chiude sfida.

All’89’ Asensio per Benzema

GOL DI BALE, da 40 metri il gallese trova la rete, goffo l’intervento di Karius

All’83’, Can entra al posto di Milner

All’82’ ammonito Maneè per eccesso di foga

Palo di Manè al 70′

Gol in rovesciata di Bale al 64′. Gallese era entrato da tre minuti al posto di Isco

Manè riapre il match con un gran gol di rapina in area su calcio d’angolo al 55′

Portiere regala palla a Benzema che approffita della papera e porta avanti il Real al 51′

Parte forte il Real che colpisce una traversa con Isco al 47′

INIZIATO IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO dopo tre minuti di recupero. Proprio allo scadere occasione per Benzema di poco fuori. Poco prima annullato un gol per fuorigioco al Real. La finale di Champions League ha perso Mohamed Salah al 30′ del primo tempo a causa di un infortunio alla spalla sinistra. L’attaccante del Liverpool ha lasciato in campo in lacrime, visibilmente dolorante.

Salah era rimasto vittima tre minuti prima di un duro contrasto di gioco con Sergio Ramos, difensore del Real Madrid. Il campione egiziano ha provato a rimanere in campo, ma poi ha dovuto arrendersi ed è uscito piangendo con il compagno, e amico, Manè che cercava di consolarlo. Al suo posto è entrato Lallana. Cinque minuti dopo Salah, è uscito in lacrime anche Carvajal del Real, per un problema muscolare. Al suo posto Nacho. Fino a quel momento partita equilibrata con il Real pericoloso al 15′ con un tiro in corsa di Ronaldo e la riposta del Liverpool al 23′ con Trent Alexander-Arnold

Spagnoli con Karim Benzema al centro dell’attacco e Gareth Bale in panchina. Il tecnico dei campioni d’Europa in carica Zinedine Zidane ha risolto così il dubbio di formazione che aveva per la finale di Champions che la sua squadra sta per giocare a Kiev contro il Liverpool. Per il resto tutto confermato, con Isco alle spalle delle due punte e difesa e centrocampo titolari. Nessuna sorpresa nel Liverpool, con Klopp che schiera dall’inizio gli stessi che avevano giocato a Roma contro i giallorossi di Eusebio Di Francesco