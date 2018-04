Oroscopo: giornata decisamente brillante per due segni. SCOPRI LA CLASSIFICA

Le previsioni astrologiche per domani, 4 aprile, secondo il sito blastingnews

Oroscopo Ariete: mercoledì giornata in cui sarete pronti a dare il massimo, traendone così dei vantaggi. Secondo le previsioni del 4 aprile, per quanto riguarda l’amore, vedrete il bicchiere mezzo pieno, dandovi quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni esistenti nella coppia: trascorrerete una giornata bella e tutta indirizzata alla tranquillità. Single, buone prospettive per voi Ariete: potrete incontrare l’amore, sempre se avrete voglia di farlo, altrimenti non ci pensate e godetevi questa vita meravigliosa a cui ormai siete abituati. Nel lavoro, spirerà un vento foriero di cose nuove: sbaraglierete la concorrenza senza problemi e incasserete i successi tanto attesi.Ottimo così.

Oroscopo Toro: la giornata del 4 aprile vi richiederà prudenza e buon senso. In amore, vi porterà ad avere un po’ di confusione e di instabilità: siate più pazienti con la vostra metà in quanto non potrete prendere decisioni affrettate. Se così fosse, potreste certamente pentirvene successivamente. Single, avete bisogno di un periodo di profonda riflessione sul vostro passato. Cercate di meditare gli errori commessi qualche tempo addietro in modo da individuare le ragioni dei vostri insuccessi amorosi. Riflettete. Nel lavoro, la cosa più importante è che piano piano qualcosa inizia a muoversi nella giusta direzione. A breve, tutto potrebbe cambiare a vostro favore.

Oroscopo Gemelli: si preannuncia un mercoledì di divertimento e di pianificazione per il futuro. In amore, sentirete il calore della famiglia scaldarvi il cuore: vi sentirete decisamente più leggeri e maggiormente fiduciosi della vostra capacità nel raggiungere gli obiettivi amorosi che vi stanno a cuore. Sarete pronti o no per un nuovo e felice percorso insieme a chi amate? Single, avete voglia d’amore e di serenità.I sentimenti sono per voi come il respiro e la loro eventuale mancanza vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta. Nel lavoro, vi sentirete pronti per nuove avventure lavorative. Riuscirete a dare il massimo in ogni cosa che andrete a fare, riscuotendo così gli sperati successi.

Oroscopo Cancro: nella giornata del 4 aprile, le soluzioni arriveranno quasi da sole. Le predizioni giornaliere prevedono in amore poche novità, ma abbastanza positive. Iniziate ad apprezzare di più il tempo che avete a disposizione, sfruttandolo per tutto quello che vi fa stare meglio. Potreste cominciare dalle piccole cose che, di certo, riusciranno gratificarvi maggiormente manifestandovi emozioni differenti. Con coloro che amate riuscirete ad essere più coinvolgenti: donate più amore al vostro partner, sicuramente ne sarà felice e vi ringrazierà. Single, vorreste incontrare la vostra anima gemella ma non sapete come fare? C’è già chi stuzzica il vostro interesse? Anche se non riuscite a capire se è o no la persona giusta, non pensateci troppo, buttatevi! Vada come deve andare, senza farvi troppi problemi. Nel lavoro, munitevi di pazienza e di forza e non lasciatevi spaventare dai momenti complicati, sempre se dovessero manifestarsi: gli astri informano che riuscirete a superarli egregiamente.

Oroscopo Leone: giornata di metà settimana non tanto buona. In amore, oggi vi sentite in vena di cambiare subito tutte quelle cose che sembrano portare tumulto e disagio nella vostra vita. Infatti, non sopportate per nulla chi vorrebbe mettervi da parte: fate le vostre scelte evitando, però, discussioni accese con la vostra metà. Single, vi attende una giornata più che incerta Vi sentirete confusi, tra la voglia di nuovi e stimolanti incontri e il desiderio di pace e quotidianità: rilassatevi e non fate niente. Nel lavoro potreste accusare lieve stanchezza fisica e affaticamento generale, eppure siamo appena a mercoledì! Forse, vi siete dati da fare così tanto nel portare a termine dei progetti, che avete bisogno solo di riposare: calma, fatelo e basta.

Oroscopo Vergine: questo mercoledì scorrerà abbastanza tranquillo e sereno in quasi tutto. L’oroscopo di domani 4 aprile in amore, prevede discrete possibilità di fare centro in qualcosa di atteso: raggiungerete finalmente quell’accordo tanto sperato? Speriamo di si, intanto iniziate a sfruttare il periodo, sereno e sufficientemente pieno di armonia. A lievitare, certamente la voglia di iniziare qualcosa di definitivo con chi amate: perché aspettare? Fatevi avanti subito, ok? Single, se avete voglia di cambiare il vostro attuale status, diciamo pure che questo è un buon periodo per (ri)mettervi in gioco, approfittatene. Nel lavoro, la vostra attività potrebbe diventare più remunerativa portando nel tempo le soddisfazioni che cercate. Il problema sarete solo voi: cercate di impegnarvi di più

Oroscopo Bilancia: il prossimo mercoledì si profila in linea con i periodi “sottotono”. Pronti a scoprire cosa vi riserveranno gli astri di domani? A voi “bilancini”, l’amore potrebbe essere interessato da qualche inatteso problemino. Gli astri sono pronti a mandare all’aria i vostri migliori progetti sentimentali: forse, meglio evitare contrasti e discussioni con il partner. Single, eros e sensualità alle stelle ma tante le incomprensioni con la persona che interessa: evitate di fare sciocchezze. Le previsioni del giorno, nel lavoro, indicano il periodo in stallo: una battuta d’arresto potrebbe impensierire alcuni di voi, ma non sarà affatto il caso di preoccuparsi perché dovrebbe trattarsi di un fermo momentaneo.Comunque prudenza.

Oroscopo Scorpione: partirà leggermente a marcia bassa questo vostro mercoledì di metà settimana, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In amore, probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza “faticosa”. Con Sole e Mercurio dissonanti, visto la loro specularità negativa al 65%, il momento potrebbe risultare delicato soprattutto per chi vive un rapporto in coppia. Per i single invece, meglio: sarete al centro dell’attenzione, si tratterà solo di fare la scelta giusta. Le stelle vi indicheranno quale. Nel lavoro, le stelle consigliano di impegnarsi a fondo mostrandosi precisi e ben organizzati: certi dettagli potrebbero sfuggire inavvertitamente procurandovi un sacco noie.

Oroscopo Sagittario, ‘top del giorno’: in arrivo un mercoledì 4 aprile splendido, sottoposto alla benevola influenza della Luna in Sagittario. La giornata di metà settimana, in amore, certamente prenderà la giusta piega restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con problemi aperti: affascinanti, determinati, sicuri di voi stessi e della storia d’amore che state vivendo. Ecco, è così che molti Sagittario si sentiranno questo mercoledì! Single, il periodo sarà prodigo di splendide intese per quanti di voi puntano ad avere una vita affettiva felice. Per quest’ultimi potrebbero esserci opportunità magnifiche da sfruttare. Nel lavoro, se avete un’attività autonoma puntate molto sulla creatività, senza però trascurare la precisione e l’attenzione per i particolari. Sarete orgogliosi di voi stessi.

Previsioni positive per Capricorno e Acquario

Oroscopo Capricorno: giornata sotto le migliori previsioni con stelle tutte o quasi dalla vostra parte. Valutato ottimo nelle predizioni di mercoledì, il periodo inizierà e finirà bene specialmente in amore. Chi tra voi desidera vivere, più o meno segretamente, un’avventura o una situazione nuova, più eccitante del consueto, avrà occasioni propizie per farlo: il consiglio, come sempre, è quello di non tradire la persona amata, a meno che… Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa: bene così! Nel lavoro, finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi e positivi aspetti planetari. Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni.

Oroscopo Acquario: una giornata davvero ottima in diversi comparti. In campo sentimentale, periodo ricco di opportunità soprattutto per chi desidera rendere il rapporto di coppia ancora più profondo e importante. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Single, in amore occorrerà affrontare i piccoli ostacoli facendo ricorso alla dolcezza, alla comprensione e anche ad un pizzico di ironia. Sarà utile dominare l’ansia causa da piccoli malintesi. Nel lavoro invece, giocate d’astuzia: ci sono buone opportunità in arrivo per parecchi di voi da non farsi sfuggire per nessun motivo. L’inventiva e l’impegno di cui saprete dare prova saranno molto apprezzati.

Oroscopo Pesci: questo metà settimana per noi “pesciolini” partirà un poco a rallentatore, sottomesso ad una generica flemma nonché ad una banalissima routine. Secondo l’oroscopo del giorno 4 aprile, riguardo l’amore, alcune situazioni potrebbero spingervi in posizioni complesse. Se siete in coppia, attenti a non ferire l’amore proprio del partner: cercate di non agire solo badando al vostro piacere. Se single invece, si delinea un periodo ricco di opportunità, per chi desidera uscire dalla routine dei rapporti di lunga data. Siate pronti ad accettare anche le sfide più audaci. Nel lavoro, le idee saranno il vostro punto forte e la fantasia, che tanto vi caratterizza, verrà presa per mano e guidata lungo precise direttive da un’intelligenza davvero smagliante.